Pedro vê disputa sadia com Endrick pela 9 e quer 'escrever história' na Seleção neste retorno

Artilheiro do Flamengo na temporada, atacante está de volta à equipe nacional após um 2023 difícil

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 14:52

Pedro durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Pedro foi a surpresa de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo não jogando muito naquela competição, garante que adquiriu bastante experiência. De volta à Seleção Brasileira após um 2023 difícil, o jogador do Flamengo vê uma disputa sadia com Endrick para ver quem será o centroavante de Dorival Júnior e releva que o foco é "escrever história" defendendo o país.

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro voltou aos holofotes em uma posição carente na seleção brasileira. Sob o comando de Dorival Júnior, ele conquistou a Copa do Brasil de 2022 no clube e agora se reencontra com o treinador na equipe nacional.

Na sexta-feira (6), a Seleção encara o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, às 22h (de Brasília) necessitando de um triunfo para sair da incômoda sexta colocação da classificação das Eliminatórias. Por consequência, necessita de gols e a briga pela 9 será forte entre Pedro e Endrick.

"Concorrência sempre vai ter, não só no ataque, mais pelas demais posições, e isso é algo bom para a seleção, ter grandes nomes pelo cargo (vaga) no campo. Não é briga, é disputa que faz bem para mim e para o Endrick, o Brasil que tem a ganhar. O foco é todos juntos ajudarem a seleção brasileira", afirmou Pedro, ciente da missão pela frente.

"Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa da Seleção, sabemos do processo complicado de resultados não tão bons, mas o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, a convivência aqui. Temos pouco tempo até o jogo, mas o foco está em reencontrar o caminho das vitórias e subir na tabela das Eliminatórias. E vamos subir com trabalho e dedicação", garantiu, confiante.

"A Copa do Mundo serviu de muito aprendizado para muitos que jogaram pela primeira vez. Não tem como não aprender. Sobre o processo até aqui (da volta), sei respeitar o tempo, esperar meu tempo. Fui para a Copa por isso, passei por processos difíceis", disse. "Seleção tem muita concorrência, muitos jogadores de qualidade, e nosso papel é dar o melhor no clube que joga, superar a cada dia, cada ano com mais dedicação e isso vai nos levar até a Seleção", avaliou.

"Soube respeitar meu momento e graças a Deus estou de volta. Espero contribuir para voltar a vencer, resgatar o caminho das vitórias. Cada vez que venho representar o Brasil, algo que todos sonham, dou meu melhor para estar na Seleção".