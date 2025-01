ESTREANTE E OUSADO

Pela primeira vez na elite do Baiano, Porto mira permanência e vaga em torneio nacional

Após conquistar acesso, clube representará o Extremo Sul na elite

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 02:00

Porto é a principal novidade do Campeonato Baiano 2025 Crédito: Divulgação/Porto

Em 2025, o Campeonato Baiano terá um estreante. Pela primeira vez na história, o Porto jogará a elite do futebol estadual. Com raízes no extremo-sul do estado, o caçula do Baianão quer mostrar que chegou para ficar.

Entre os dez clubes que disputarão o Campeonato Baiano, o Porto é de longe a equipe mais jovem. Fundado em Porto Seguro, a agremiação saiu do amadorismo no ano passado e, mesmo antes entrada na “era profissional” vinha fazendo história.

Em 2023, a equipe foi vice-campeã do Intermunicipal, o que impulsionou a ideia de migrar de vez para o futebol profissional. No primeiro ano, desbancou o tradicional Fluminense de Feira na semifinal da Série B do Baiano, e parou apenas no Colo-Colo, que ficou com o título.

O vice-campeonato, no entanto, garantiu ao clube o acesso à elite, quebrando um jejum de 27 anos de ausências de equipes do extremo-sul na primeira divisão. O último foi o Eunápolis, em 1998.

Com o apoio de empresários de Porto Seguro, o Porto segue o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), e possui um projeto ambicioso. A ideia não é apenas ficar na primeira divisão, mas alcançar vagas em competições como a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.

Para isso, a aposta está na manutenção do trabalho. Comandante do acesso, o técnico Sandro Duarte renovou o contrato e segue dirigindo a equipe. Como jogador, Sandro fez carreira no Cruzeiro, clube que defendeu por cinco anos e onde conquistou a tríplice cora (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, em 2003).

A base do elenco que conquistou o acesso também foi mantida, já que pelo menos 14 jogadores tiveram os contratos renovados.

Outros 10 atletas foram anunciados para reforçar o grupo. Entre eles, o atacante Gustavo Kawã, de 20 anos, que acumula passagem pelas categorias de base do Bahia e no ano passado fez parte do time tricolor que disputou os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano.

Outro jogador para ficar ligado é o atacante Luan Rodrigues. Em 2024, ele foi um dos artilheiros da segundona do Baiano, com quatro gols em 12 partidas.

Estádio de Copa

Em sua estreia no Campeonato Baiano, o Porto mandará os seus jogos no estádio Agnaldo Bento dos Santos, conhecido como Gigante da Feirinha. O local foi reformado em 2014 e recebeu a seleção da Suíça, que escolheu Porto Seguro como casa.

O estádio tem capacidade para 5 mil pessoas, e no ano passado foi uma espécie de fortaleza para equipe. Durante a Série B, o time perdeu apenas uma partida em casa, para o Colo-Colo, no primeiro jogo da final.