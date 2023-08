Pênalti decisivo da Inglaterra na Copa alcançou 111 km/h; veja

Chloe Kelly foi a responsável por converter o pênalti que classificou a Inglaterra às quartas de final da Copa do Mundo Feminina. A atacante, que ficou com a cobrança decisiva diante da Nigéria, mandou uma bomba cheia de estilo e garantiu a classificação da atual campeã europeia por 4x2 nas penalidades. O chute foi tão forte que superou todos os gols marcados na última edição da Premier League masculina.



O canhão de Chloe atingiu 111 km/h, de acordo com dados recolhidos pela Adidas através de um sensor presente na bola. A efeito de comparação, o gol mais poderoso do Campeonato Inglês de 2022/23 foi marcado por Saïd Benrahma, do West Ham, e alcançou 107,2 km/h.