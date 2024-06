Pepê usa versatilidade como trunfo para tentar uma vaga de titular na Seleção Brasileira

A versatilidade adquirida na Europa, onde atua há três temporadas pelo Porto, é o trunfo de Pepê para conseguir uma vaga de titular com o técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Em Orlando, nos Estados Unidos, onde o time nacional se prepara para dois amistosos e para a disputa da Copa América, o ex-jogador do Grêmio comentou sobre a expectativa para os próximos dias.

"Jogar em várias posições permite que a gente consiga ter uma leitura toda diferente. Nesta temporada, joguei até mais jogos como meia. Fui feliz também. Se o Dorival precisar, estou disponível", disse Pepê, que, com 46 jogos, foi o atleta com mais atuações pela equipe portuguesa na última temporada. Ele desempenhou todas as funções no ataque, jogou como meia e até como lateral nos dois lados do campo.