Pia Sundhage convocou seleção brasileira para Copa do Mundo Feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A seleção brasileira está convocada para a Copa do Mundo Feminina. A técnica Pia Sundhage anunciou, nesta terça-feira (27), a lista com as 23 jogadoras que defenderão a equipe canarinha na competição, além de mais três suplentes em caso de lesão. O torneio será disputado entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.



A relação tem uma mistura de atletas experientes e novatas. Por um lado, são 11 estreantes em Mundiais. Por outro, Marta, estrela da equipe, se garantiu em sua sexta e última Copa. Vale lembrar que a baiana Formiga é a recordista de participações, com sete (de 1995 a 2019).

"As jogadoras experientes serão importantes. É um equilíbrio que fazem com as mais jovens. Temos a Marta e a Kerolyn, que nunca foi para a Copa do Mundo. Gosto desta mistura e é apenas o começo. Isso pode ser a fórmula vencedora", disse Pia, em entrevista coletiva.

As principais novidades foram a goleira Bárbara, do Flamengo, e a zagueira Monica Hickman, do Madrid, que não fizeram parte do ciclo. Já a atacante Cristiane, atualmente no Santos, ficou de fora, como já era esperado.

As convocadas do Brasil para a Copa:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

As três suplentes são: Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as jogadoras. Testamos 90 jogadoras e estou muito animada, pois quase metade do time nunca foi para a Copa do Mundo. Temos muitos sonhos entre as mais novas, e as mais experientes ajudam a equipe. Isso é muito especial. Depois de quatro anos, é o momento perfeito para a Copa do Mundo", disse Pia, em entrevista coletiva.

O Brasil está no Grupo F do Mundial e estreará no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Depois, jogará contra a França, dia 29, em Brisbane. A equipe fecha a participação na primeira fase contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne.

As jogadoras se apresentarão à Seleção ainda esta semana para iniciar os treinamentos. Antes de viajar para a Austrália, a equipe fará um amistoso de despedida da torcida, contra o Chile. O jogo acontece no domingo (2), às 10h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A primeira parada da delegação brasileira na Austrália será em Gold Coast, no litoral Oeste do país, onde será feita a parte inicial dos treinamentos. Depois, a seleção seguirá para Brisbane, cidade que foi escolhida como base da equipe de Pia Sundhage.

Pela primeira vez, mais de 50% da comissão técnica é formada por mulheres. Ao todo, são 17 profissionais, de 31 no total.