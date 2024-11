FÓRMULA 1

Pilotos divulgam nota em protesto contra punição a Verstappen e Leclerc: 'Somos adultos'

Representante de 20 escuderias mostraram descontentamento com a política "antipalavrões" da FIA

A Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA) divulgou uma nota de protesto nesta quinta-feira por meio das redes sociais mostrando seu descontentamento com a política "antipalavrões" adotada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A postagem questiona as cobranças da entidade e reclama também sobre a maneira como os pilotos são tratados pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Todos os 20 pilotos se posicionaram nesta questão e apoiaram o teor da mensagem. "Há uma diferença entre xingar, insultar os outros, e palavrões mais casuais, como descrever um mau tempo ou um objeto inanimado como um carro de Fórmula 1 ou uma situação de pilotagem", diz parte do texto.

Os casos mais emblemáticos envolvem o atual tricampeão do mundo Max Verstappen, da Red Bull, e o piloto ferrarista Charles Leclerc. O holandês foi punido após proferir palavrões ao se referir ao desempenho do carro. O rival monegasco também sofreu uma multa após quase perder o controle de sua Ferrari no GP de São Paulo.