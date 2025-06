MUNDIAL DE CLUBES

Al Ain x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Audi Field, em Washington (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 18:06

Juventus Crédito: Divulgação/ Juventus

Al Ain e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Audi Field, em Washington (EUA), pela 1ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Al Ain x Juventus ao vivo

A partida entre Al Ain e Juventus terá transmissão ao vivo por SporTV e CazéTV >

Al Ain

O Al Ain chega para o confronto embalado por uma sólida campanha que o levou ao título continental, mostrando um futebol coletivo bem organizado. Destaques como Soufiane Rahimi reforçam o setor ofensivo. A equipe aposta no entrosamento e no apoio da torcida para surpreender adversários fortes como Juventus e Manchester City no grupo. >

Juventus

A Juventus estreia no torneio sob o comando de Igor Tudor, em busca de consolidar uma nova identidade de jogo. O time italiano terá força máxima à disposição, com exceção de Manuel Locatelli, que é dúvida por questões físicas. >

Prováveis escalações de Al Ain x Juventus

Al Ain: Khalid Eisa; Salomoni, Kouadio, Cardoso, Abdelkarim; Nader, Park Yong-Woo; Al-Baloushi, Soufiane Rahimi, Kaku e Kodjo Laba. Técnico: Vladimir Ivic>

Juventus: Di Gregorio; Nicolas Savona, Alberto Baio, Kelly; Nicolás González, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso; Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Técnico: Igor Tudor>

