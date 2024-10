PARTIDAS EM EXCESSO

Piqué crítica calendário e detona formato do Mundial de clubes: 'Melhor ter menos jogos'

O ex-zagueiro do Barcelona sugeriu que os campeonatos fossem disputados com menos equipes

O calendário inchado de jogos na Europa ganhou mais um crítico nesta quinta-feira (17). O ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, criticou o formato das competições e até sugeriu uma alternativa: diminuir o número de equipes nos torneios.

"São muitos jogos e agora vemos jogadores dizerem: 'Vejam, nós vamos nos lesionar'. Há sempre um jogo a cada três dias e não temos tempo de descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Ao invés de 20, porque não fazem campeonato com 16 times", afirmou o ex-jogador.