CAMISA 10

Pito é eleito o melhor jogador de futsal do mundo na véspera da estreia do Brasil na Copa

O jogador recebeu a notícia logo após o treino e comentou sobre a responsabilidade de ser o melhor do mundo às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, que acontece neste sábado (14), diante de Cuba. A competição vai ser realizada no Uzbequistão.