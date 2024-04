FÓRMULA 1

'Poderia fazer o que quisesse com o carro', diz Verstappen após vencer o GP da China de F-1

Após ganhar a corrida sprint, conquistar a pole e pela primeira vez vencer o GP da China de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen classificou como "incrível" seu fim de semana no Circuito de Xangai. "Foi incrível", refletiu o tricampeão. "Durante todo o fim de semana fomos incrivelmente rápidos. Poderia fazer o que quisesse com o carro. Alcançar o que fizemos neste fim de semana é fantástico."

O piloto da Red Bull venceu com folga e disse que um leve momento de preocupação aconteceu no final da prova, quando passou por cima de alguns destroços, aparentemente do carro de Zhou Guanyu, que teve um leve contato com Kevin Magnussen. "Quando os pneus estão ficando velhos, é muito fácil furá-los."