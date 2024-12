SP

Polícia investiga furto milionário na empresa que fornece gramado do Allianz Parque

Bandidos ficaram 4 horas no local e levaram 8.000 m² de grama sintética

A empresa é fornecedora do campo do Allianz Parque, entre outros, e a quantidade furtada, 8.000 m², é praticamente do tamanho do campo do estádio do Palmeiras. A grama seria instalada no CT de Legado da Fifa, em Balneário Camboriú (SC).