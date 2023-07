Ponte Preta x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Com 37 pontos, o Vitória iniciou a 20ª rodada como líder isolado da Série B do Brasileiro e quer seguir assim no fechamento dela. Com o objetivo de se manter no topo da tabela, o rubro-negro enfrenta a Ponte Preta, no domingo (30), às 18h, no Barradão. A estreia do Leão no returno da competição será fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Enquanto o rubro-negro ganhou os três últimos jogos, o time paulista não vence há três rodadas e soma 22 pontos. Confira a seguir mais informações sobre o jogo.