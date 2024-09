PARIS 2024

Prata! Alexandre Galgani conquista 1ª medalha do Brasil no tiro esportivo em Paralimpíadas

Ouro ficou com francês Tanguy de la Forest e bronze com a japonesa Mika Mizuta - homens e mulheres disputam juntos

Alexandre Galgani conquistou neste domingo (1) a medalha de prata na carabina de ar deitado 10m SH2 misto, a primeira medalha brasileira no tiro esportivo na história do país em Paralimpíadas.

O paulista de 41 anos já carregava a expectativa de um bom desenho em paris desde que garantiu duas medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado. Ele bateu recorde Parapan-Americano na final da carabina 50m, garantindo a vaga para Paris.

O brasileiro terminou a prova hoje com 254,2 pontos, atrás apenas do francês Tanguy de la Forest, que somou 255,4 pontos e conquistou o ouro. O bronze ficou com a japonesa Mika Mizuta, com 232,1 pontos - homens e mulheres competem juntos no tiro esportivo.