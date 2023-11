Prefeitura lança edital para inscrições do Bolsa Atleta com valor mensal de até R$ 2 mil

Programa vai apoiar atletas de Salvador. Crédito: Vitor Santos/ Sempre

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) publicou nesta sexta-feira (17), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital para as inscrições do Bolsa Atleta, programa que vai apoiar financeiramente atletas e paratletas da capital baiana.



A concessão será única por atleta, mesmo que o beneficiário participe de outras modalidades esportivas em alta performance. Este benefício será concedido mensalmente, abrangendo o período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, informou a prefeitura.

A solicitação é gratuita para todos os atletas e paratletas residentes em Salvador que se enquadram nos requisitos estabelecidos no edital. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 28 de novembro na sede da Sempre (Rua Miguel Calmon, nº 28, 2º andar, setor do protocolo). O edital completo está no site https://sempre.salvador.ba.gov.br/.

“O Bolsa Atleta é mais uma iniciativa da prefeitura de Salvador que visa impulsionar a performance de atletas e paratletas profissionais, oferecendo apoio financeiro, já que este ano implementamos também a Ajuda de Custo. Os beneficiários do Bolsa Atleta podem utilizar os recursos para melhorar suas condições de treinamento e desenvolvimento. Podemos dizer que não se trata apenas de oferecer suporte financeiro, mas também de fortalecer os valores esportivos, promover a saúde e o bem-estar por meio da prática esportiva, consolidando Salvador como um polo esportivo de destaque”, diz Júnior Magalhães, secretário da Sempre.

O resultado preliminar da seleção será publicado no dia 1º de dezembro. Os candidatos terão prazo para recurso, entre 4 e 6 de dezembro, e o resultado definitivo será publicado no dia 7 do mesmo mês. O edital prevê ainda a assinatura do termo de compromisso no dia 11.

O programa prevê quatro categorias, com valores mensais que variam de R$ 300 a R$ 2.000. A categoria A inclui atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com valor de R$ 2.000. Já a B tem atletas e paratletas internacionais, com valor de R$800. Na categoria C estão atletas e paratletas profissionais, com R$ 500. Por fim, na categoria D, estão atletas e paratletas de base/ infantil, com R$ 300.

Confira os requisitos para requisitar o Bolsa Atleta:

- Atletas/Paratletas de base/estudantil: Até 16 anos, matriculado na rede pública ou privada de ensino.

- Atletas/Paratletas Profissionais: Maior de 16 anos, filiado à entidade de administração de sua modalidade estadual (federação).

- Atletas/Paratletas Internacionais: Filiado à entidade de administração da modalidade estadual (federação) e que integrou seleção nacional ou competição internacional.