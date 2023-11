Presidente da Caixa visita Corinthians e alinha acordo para quitação de dívida

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve neste domingo na Neo Química Arena, onde se encontrou com o mandatário do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o ex-presidente Andres Sanchez. O encontrou alinhou a quitação da dívida do clube com o banco.



"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu neste domingo o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que nos honrou com uma visita à Neo Química Arena. Com a proposta para a quitação da dívida com a Caixa equacionada e em trâmites nos devidos órgãos de controle, a visita institucional serviu para o presidente conhecer in loco nossa casa, reforçando a parceria entre as partes. O Corinthians agradece a visita e a confiança", disse o clube em nota.