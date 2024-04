"NOVA POSTURA"

Presidente do Santos diz que foi erro retorno de técnico do time feminino: 'Não ao preconceito'

Kleiton Lima foi acusado de assédio por jogadoras

Publicado em 17 de abril de 2024 às 17:47

Kleiton Lima não é mais o técnico do time feminino do Santos Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Um Santos com uma postura mais rígida no combate à discriminação e ao preconceito. Esse foi o tom de parte da entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao falar da polêmica contratação de Kleiton Lima, acusado de assédio moral e sexual, para dirigir o time feminino santista.

Sobre o tema, ele chegou a se exaltar no discurso. Entende que o caso precisa ser totalmente esclarecido, disse que o clube errou no episódio, e que o Santos precisa ser uma bandeira no combate às desigualdades.

"Estamos ao lado de qualquer campanha que seja contra o preconceito e qualquer tipo de discriminação. O Santos é um exemplo e referência no futebol nacional. O Santos errou ao trazer o profissional. Já nos recompomos, tivemos o acordo (saída do Kleiton Lima) e já contratamos um novo técnico que será apresentado a vocês", afirmou.

Teixeira foi fundo no assunto e prometeu trabalhar para apurar as responsabilidades sobre a suspeita de assédio moral e sexual às jogadoras. Ele encorajou que outras "vítimas" também façam denúncias corajosas e disse até em buscar ajuda nesta empreitada

Na entrevista, ele disse ter pedido auxílio a Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), a fim de criar uma espécie de "comissão" sobre o tema.

"O Santos vai assumir esse protagonismo e vai a fundo nesta questão. Pedi ao presidente da Federação, Reinaldo Carneiro de Bastos, que contribua na área esportiva, através do tribunal da FPF, tome a iniciativa de criar um processo interno. Importante ouvir todo mundo, as partes, já que na polícia não houve solução "

Por fim, ele voltou a se solidarizar com a modalidade e manifestou seu apoio. "O futebol feminino não precisa de protesto, mas de apoio. o Santos vai trabalhar para moralizar o futebol feminino. Não ao preconceito", afirmou.