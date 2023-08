O futuro do Bahia no Campeonato Brasileiro será definido em 19 jogos. O primeiro deles será neste domingo (20), contra o Red Bull Bragantino, na Fonte Nova, pela abertura do segundo turno da competição. A bola rola a partir das 16h.



Contra o clube paulista, o Bahia tem pelo menos duas missões. A primeira é a de estabelecer uma sequência de triunfos em casa para se distanciar das últimas posições na tabela.



O tricolor é o 16º colocado, com os mesmos 18 pontos do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento, mas leva vantagem no saldo de gols.