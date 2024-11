NA FONTE NOVA

Pressionado e com novo ataque, Bahia recebe o São Paulo em duelo direto no Brasileirão

Esquadrão busca os três pontos para ficar mais perto da vaga na Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:00

Com a pontaria calibrada, Luciano Rodríguez pode ganhar nova chance entre os titulares Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de exato um mês, o Bahia vai matar a saudade de jogar diante da sua torcida na Fonte Nova. Nesta terça-feira (5), o Esquadrão recebe o São Paulo, às 21h30, pela 32ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto entre clubes que lutam por um lugar no G6 da competição.

Os dois tricolores chegam ao duelo juntinhos na tabela. O time baiano é o 7º colocado, com 46 pontos, enquanto os paulistas ocupam a 6º posição, com 51. Por isso, vencer em casa será fundamental para a equipe azul, vermelha e branca manter o objetivo de conquistar uma vaga na próxima Libertadores.

Apesar de ter a garantia de que o G6 se transformará, pelo menos, em G7, por conta da final brasileira no torneio continental e da decisão entre Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil, internamente, o Bahia não quer dar chance ao azar. Além de colar no São Paulo, os três pontos serão importantes para abrir certa distância dos concorrentes.

Além disso, o Esquadrão chega pressionado após a sequência ruim contra Cruzeiro e Vasco, ambos fora de casa. Somada à derrota por 2x0 para o Flamengo, o time alcançou três partidas sem vencer. O último triunfo foi no dia 29 de setembro, no 1x0 sobre o Criciúma, na Fonte Nova.

Para tentar estancar o problema, Rogério Ceni promete fazer mudanças. Meio-campo e ataque são os principais alvos. O treinador não confirmou as alterações, mas uma das possibilidades é de que Acevedo ganhe a vaga de Jean Lucas. O uruguaio voltou a jogar contra o Vasco após dez meses afastado por lesão e deixou boa impressão.

No ataque, Thaciano está fora de ação pois recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O substituto natural seria Biel, que foi titular contra o Cruzeiro, mas o atacante voltou a tratar a lesão nas costas e está fora da partida. Com isso, o uruguaio Luciano Rodríguez ficará com a vaga.

Lucho vem sendo um dos destaques do Bahia nos últimos jogos. Ele balançou as redes contra Cruzeiro e Vasco e goza de certo prestígio com a torcida. Durante a semana, o jogador afirmou que está pronto para ser titular, mas deixou a decisão nas mãos de Rogério Ceni. O treinador, aliás, lamentou a ausência de atletas por lesões. Além de Biel, Rezende está em fase de transição.

“O elenco foi formado dentro da condição financeira que o clube tinha. Não tenho nada para reclamar do elenco. Acho uma pena a ausência do Biel. Acho que, se não fossem algumas lesões, poderíamos estar melhores no campeonato. Mas não tenho nada para reclamar do elenco. Eles já deram outras respostas antes e tenho certeza que vão se recuperar para atingir os objetivos que nós traçamos”, afirmou.

Fora as mudanças para oxigenar o time, o Bahia também aposta na força que tem em casa para voltar a vencer. Jogando na Fonte Nova, o aproveitamento do Esquadrão é de 71,1%. O tricolor venceu 10 dos 15 jogos que disputou como mandante na Série A, o que deixa o clube como o sexto melhor entre as 20 equipes que disputam a competição.

SÃO PAULO

Rival do Esquadrão, o São Paulo terá o desfalque do lateral-esquerdo Welington, com dores e um edema na coxa esquerda. Além dele, as baixas são o volante Pablo Maia e o atacante Michael Araújo, que sofreram lesões graves durante o ano e só voltam a jogar no ano que vem.