'PRECISO USÁ-LOS'

Prestes a voltar ao ringue, Mike Tyson confessa possibilidade de lutar sob efeito de drogas

Aos 58 anos, o campeão mundial de boxe vai enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 15 de novembro

Com mais de 50 lutas travadas dentro do ringue, a carreira profissional do pugilista Mike Tyson acabou oficialmente em junho de 2005, mas o ex-atleta vai voltar ao boxe no próximo dia 15 de novembro, quando vai enfrentar o youtuber Jake Paul. Antes do duelo, Tyson falou sua relação com as drogas durante entrevista ao podcast Impaulsive.