NO GUINNESS

Professora se veste de urso-polar e bate recorde em maratona a -10°C

Gill Punt, de 54 anos, fechou os 42,2 km do percurso com o tempo de 4 horas, 58 minutos e 29 segundos

A professora britânica Gill Punt, de 54 anos, entrou para o Guinness Book como a "corredora fantasiada de mamífero mais rápida a completar uma maratona no gelo". O feito aconteceu no dia 4 de janeiro, durante a Maratona PolarNight, em Tromsø, na Noruega. Vestida com uma fantasia de urso-polar, ela fechou os 42,2 km do percurso com o tempo de 4 horas, 58 minutos e 29 segundos sob uma temperatura de -10°C. As informações foram divulgadas pela Revista Galileu.