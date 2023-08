PSG avisa que Neymar está fora dos planos da equipe, diz emissora

Neymar em amistoso do PSG contra o Jeonbuk Hyundai. Crédito: C.Gavelle e J.Scussel/PSG

A novela entre Neymar e o PSG ganhou mais um capítulo. Depois do atacante ter comunicado que deseja ser negociado, o clube francês avisou que o brasileiro não faz parte dos planos da equipe para a atual temporada. A informação foi divulgada pela emissora RMCSport.



Além de Neymar, o meia Verratti também não será utilizado. A decisão teria sido comunicada durante uma reunião entre os jogadores, o técnico Luis Enrique e o diretor Luis Campos.

Com a decisão, os atletas passam a integrar o grupo de "indesejáveis" do PSG. A relação já contava com nomes como Mbappé, Paredes e Draxler.

Neymar e Verratti, não participaram do media day realizado pelo PSG nesta quarta-feira (9), e ficaram fora do treino com o restante do elenco.

PEDIDO PARA SAIR

De acordo com o jornal francês L'Equipe, Neymar teria pedido ao PSG para ser negociado durante a janela atual de transferências. O brasileiro de 31 anos tem a intenção de voltar ao Barcelona.

O técnico Xavi, no entanto, não se mostrou empolgado com a possível contratação do atacante pelo Barça. Além disso, o clube espanhol tem encontrado dificuldades para inscrever atletas por conta da grave crise financeira em que se encontra.

Ainda segundo a imprensa européia, um dos interessados em contratar Neymar é o Al Hilal, da Arábia Saudita. O time estaria preparando uma oferta salarial de R$ 430 milhões por ano para seduzir o jogador.