NOVA POLÊMICA

Psicóloga de Maradona é acusada de se relacionar com o ex-jogador em sessões

Conversas de WhatsApp reveladas pelo tribunal levantam acusações contra Agustina Cosachov

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 13:09

Maradona foi campeão da Copa do Mundo de 1986 com a Argentina Crédito: Reprodução/Gimnasia y Esgrima

A psicóloga Agustina Cosachov, integrante da equipe médica que acompanhava Maradona, está sendo investigada de ter mantido relações sexuais com o ex-jogador. A revelação ocorreu durante as investigações que apuram a morte do argentino. O Terceiro Juizado Penal de San Isidro, em Buenos Aires, tornou públicas mensagens da mulher.>

Em trechos de conversas extraídas do WhatsApp e anexadas ao processo, Agustina conversava com outro profissional do grupo de cuidadores da saúde mental do ídolo argentino e insinuou ter mantido relações sexuais com o paciente. Na conversa, o colega a questiona: “Você fez s*xo com o gordo, sua sem vergonha”. Em tom irônico, a psicóloga responde: “Bem, terapia é terapia. Cada um tem sua técnica”.>

As mensagens foram anexadas aos autos do processo que investiga a conduta da equipe médica no período que antecedeu a morte de Maradona. A defesa de Cosachov, no entanto, alega que o conteúdo foi retirado de contexto e desmentiu qualquer relação pessoal entre a psicóloga e seu paciente.>

Cosachov negou as acusações em pronunciamento publicado nas redes sociais: “O que foi dito sobre uma suposta relação íntima com meu paciente é completamente falso e profundamente injusto. Nunca tive nem terei qualquer tipo de relacionamento com um paciente. Isso não se aplica apenas ao Sr. Maradona, mas a cada um dos meus pacientes, a quem respeito profundamente”.>

“As conversas do WhatsApp que circulam foram tiradas de contexto, e correspondem a um diálogo privado, e claramente sarcástico, com um colega. Entendo que esse diálogo, que nunca deveria ter sido tornado público, pode estar sujeito a interpretações errôneas”, complementou.>

“Essa desinformação gerou rumores que, infelizmente, estão ressurgindo e se distorcendo hoje. Considero o que está sendo divulgado profundamente ofensivo e degradante. Peço respeito. Não apenas por mim, mas também pelo meu ex-paciente: o Sr. Diego A. Maradona e sua memória. Que a justiça seja feita. Sem mentiras. Sem manipulação. Sem jogo sujo”, finalizou.>