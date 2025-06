QUEBROU TRADIÇÃO

Quarto filho de Griezmann é o primeiro que não nasce em 8 de abril

Shai é fruto de seu relacionamento com Erika Choperena

O domingo de Antoine Griezmann teve muito mais peso fora do campo do que dentro dele. Mesmo após a derrota por 4 a 0 do Atlético de Madrid para o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes, foi o nascimento de seu quarto filho que marcou o dia do jogador francês. >