Que venha o Brasileirão! Com Bahia e Vitória, Série A começa neste fim de semana

Vinte equipes vão disputar, a partir deste sábado (13), o principal torneio de clubes do país

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2024 às 05:05

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Staff Images/CBF

Chegou a hora do Brasileirão! Principal torneio de clubes do país, a Série A 2024 dará seu pontapé inicial neste sábado (13), com 20 clubes em disputa. Até o dia 8 de dezembro, serão 380 jogos, com partidas quase toda semana. Seja com brigas pelo título, vagas na Libertadores ou mesmo contra o rebaixamento, a promessa é de emoção até o fim do campeonato.

A edição deste ano, aliás, marca o fim de um jejum. Após uma pausa de cinco anos, Bahia e Vitória enfim disputarão juntos a primeira divisão nacional. A presença das duas principais equipes do estado foi confirmada após o Esquadrão se manter na elite e o Leão conquistar o acesso, com direito ao título da Série B de 2023.

Everton Ribeiro é um dos principais destaques do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Essa será a sexta vez que a dupla estará junta no Brasileirão de pontos corridos. Isso só havia ocorrido em 2003, 2013, 2014, 2017 e 2018. Com isso, estão garantidos dois clássicos pela competição. O primeiro já está pertinho: acontece no domingo da semana que vem, dia 21, às 16h, pela 3ª rodada. O palco será o Barradão. Já o confronto do segundo turno está previsto para o dia 4 de agosto, na Arena Fonte Nova.

Antes do quinto Ba-Vi do ano, há duas rodadas a serem disputadas. E o Bahia fará um dos jogos de abertura do Brasileirão 2024: enfrentará o Internacional neste sábado, às 18h30, no Beira-Rio.

Já o Vitória será o responsável pelo encerramento da 1ª rodada, e receberá o atual campeão, o Palmeiras, no domingo, às 18h30, no Barradão. O jogo, vale citar, terá a presença ilustre do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. A ida dele ao estádio faz parte de um giro da CBF para observar jogadores dos clubes da Série A, de olho na Copa América deste ano.

Osvaldo é o maior destaque do ataque do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pouco depois de assistir Vitória x Palmeiras, Dorival estará na Fonte Nova para acompanhar de perto o duelo entre Bahia x Fluminense, pela 2ª rodada da competição nacional. O jogo está marcado para terça-feira, às 21h30.

O Leão, por sua vez, ainda não sabe quando disputará a partida da 2ª rodada. O confronto será diante do Cuiabá, fora de casa. Mas ainda não teve data marcada pela CBF por causa da presença do Dourado na semifinal da Copa Verde, que terá jogo de ida na próxima quarta-feira, contra o Vila Nova.

Neste ano, o Brasileirão não será paralisado durante a disputa da Copa América, apesar da grande pressão dos clubes. Desta forma, equipes que tiverem jogadores convocados para suas seleções não vão poder contar com essas peças entre a 10ª e a 18ª rodada da Série A, mesma época em que acontecerá o torneio internacional.

Quem disputa o Brasileirão em 2024 Crédito: Axel Hegouet/Editoria de Arte/CORREIO

Quem será o campeão?

Três times despontam como os principais favoritos para faturar o título do Brasileirão 2024: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Todos embalados pelas conquistas dos respectivos estatuais.

Nas últimas oito edições da Série A, aliás, o trio ficou com a taça em sete oportunidades. O alviverde paulista levantou o troféu quatro vezes (2016, 2018, 2022 e 2023), enquanto o rubro-negro carioca festejou duas (2019 e 2020) e o Galo ganhou em uma oportunidade (2021). O único ‘forasteiro’ desse período é o Corinthians, campeão em 2017.

O Palmeiras irá começar a Série A em busca do seu tri seguido, o que poderia fazer o clube se isolar ainda mais como o maior vencedor do torneio - até aqui, são 12 troféus. Na quinta temporada sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Verdão manteve a base do ano passado, e ostenta Endrick como principal estrela. Os dias do jovem na equipe, porém, estão contados: no meio do ano, ele embarca para a Espanha, para defender o Real Madrid.

Os vencedores do Brasileirão até aqui Crédito: Axel Hegouet/Editoria de Arte/CORREIO

Quem deve fazer a maior frente com o clube paulista pelo título é o Flamengo. Em 2024, o rubro-negro apostou no técnico Tite e, com ele, encontrou um bom equilíbrio entre ir bem no ataque e na defesa. A campanha no Campeonato Carioca é a prova disso, com o título invicto. O que pode atrapalhar os planos do clube é a disputa da Copa América. O Mengão terá que sobreviver a nove rodadas sem vários titulares.

O Atlético-MG, por sua vez, também está de olho na taça, e chega à Série A embalado pelo pentacampeonato mineiro. Sob o comando do argentino Gabriel Milito, o time permanece com os artilheiros Hulk e Paulinho no comando do ataque, e trouxe o meia Gustavo Scarpa como sua principal contratação no ano.

Correndo por fora, está o quinteto formado por Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Internacional e São Paulo. Desse grupo, apenas o Furacão e o Imortal foram campeões estaduais. O Flu levou a Libertadores no ano passado, mas não começou a temporada 2024 no mesmo ritmo.

Um terceiro patamar tem uma série de times tradicionais que são incógnitas. Prometem brigar por vagas na Libertadores e Sul-Americana, mas também podem lutar contra o rebaixamento. Isso inclui o Bahia, além de Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Vasco.

Para esquentar a disputa na parte intermediária da tabela, há ainda os quatro times que subiram da Série B: o campeão Vitória, assim como Atlético-GO, Criciúma e Juventude. A expectativa é de fazer bonito, permanecer na elite e empurrar um "grande" para a segunda divisão em 2025.

Primeira rodada:

13 de abril (sábado)

Criciúma x Juventude – 18h30 – Heriberto Hulse (SC)

Internacional x Bahia – 18h30 – Beira-Rio (RS)

São Paulo x Fortaleza - 21h – Morumbi (SP)

Fluminense x Red Bull Bragantino – 21h – Maracanã (RJ)

14 de abril (domingo)

Vasco x Grêmio – 16h – São Januário (RJ)

Corinthians x Atlético-MG – 16h – Neo Química Arena (SP)

Athletico-PR x Cuiabá – 16h – Ligga Arena (PR)

Atlético-GO x Flamengo – 16h – Serra Dourada (GO)

Cruzeiro x Botafogo – 17h – Mineirão (MG)