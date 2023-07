Quem é Alisha Lehmann, a jogadora da Copa mais seguida no Instagram

Alisha Lehmann tem 13,7 milhões de seguidores no Instagram. Crédito: Reprodução/Instagram

A atacante Alisha Lehmann é um dos destaques da Suíça na Copa do Mundo Feminina. Mas, além do talento em campo, ela chama a atenção também por outro motivo: é a jogadora mais seguida do Instagram, dentre todas as convocadas para a competição. A atleta do Aston Villa, da Inglaterra, tem 13,7 milhões de fãs nas redes sociais.



O número supera conterrâneos conhecidos. Como o tenista Roger Federer, o suíço mais famoso do mundo, com 11,9 milhões de seguidores, além de Granit Xhaka, o jogador da seleção masculina com mais fãs nas redes sociais - 3 milhões.

A centroavante de 24 anos fez sua estreia em Mundiais nesta sexta-feira (21), quando enfrentou as Filipinas em Dunedin, na Nova Zelândia. Ela entrou no segundo tempo da partida, que terminou em vitória da Suíça por 2x0.

Alisha nasceu em 1999, em Tagerstschi, e se interessou pelo futebol desde cedo, com cinco anos de idade. A jogadora começou a carreira nas categorias de base do Young Boys, da Suiça, em 2015. Ficou na equipe até 2018, marcando 25 gols em 52 jogos.

Mas foi no West Ham, da Inglaterra, que ela iniciou sua carreira profissional, quando disputou a temporada 2018/2019 da Premier League feminina. Em seguida, foi emprestada para o Everton, até chegar ao Aston Villa, em 2021.

Foi na equipe onde conheceu o brasileiro Douglas Luiz, seu ex-namorado. Os dois chegaram a passar férias no Brasil no ano passado, e acompanharam uma partida do Vasco, ex-clube do volante, no Maracanã. Também visitaram a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu. Em novembro passado, o casal terminou o relacionamento, que durou cerca de 1 ano.

Alisha, porém, voltou ao Brasil nas férias deste ano. A suíça circulou pelo Rio de Janeiro ao lado de Ainê Coutinho, esposa do meia Philippe Coutinho, que também defende o Villa. A atacante conheceu a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Fora dos gramados, a centroavante também já atuou como modelo e representou algumas das principais marcas globais, como a Coca-Cola.

Na temporada passada, ela fez 31 partidas pelo Aston Villa e anotou seis gols, além de dar quatro assistências. Embora ainda não tenha conquistado títulos na carreira, Alisha tem no currículo o vice-campeonato da F.A Cup feminina na temporada 2018/19, e o vice da Eurocopa feminina sub-17, em 2015, pela seleção de seu país.