ESPORTE

Queria? Atletas brasileiros recebem ‘mimo’ milionário do Real Madrid

Os atletas brasileiros que atuam no Real Madrid receberam um ‘mimo’ milionário nesta quinta-feira (26). Vinícius Júnior, Endrick, Rodrygo e Éder Militão foram presentados com carros de luxo da marca BMW, um dos patrocinadores do clube espanhol. Além deles, outros jogadores participaram da ação.

O técnico Carlo Ancelotti também foi presenteado com um dos carros. Nas próximas semanas, as jogadoras do time feminino de futebol e a equipe de basquete masculino do Real Madrid também receberão os mimos.