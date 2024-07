CONFIRA A LISTA

Ranking de Clubes da Uefa surpreende ao trazer Manchester City na frente do Real Madrid

A Uefa surpreendeu o planeta nesta sexta-feira ao divulgar o Ranking de Clubes atualizado com o desempenho dos últimos cinco anos. Na lista, o Real Madrid, duas vezes vencedor da Liga dos Campeões, além de dois terceiros lugares na competição neste período, aparece atrás do Manchester City, com um título, um vice e um terceiro. Nas contas da entidade, são 123 mil pontos, diante de 119 mil dos espanhóis.