Ratão decidiu voltar ao Brasil após quase cinco anos na Europa. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Reforço do Bahia para o ataque, Rafael Ratão falou pela primeira vez como jogador do tricolor. Nesta quinta-feira (27), ele foi oficialmente apresentado pelo Esquadrão. Na Fonte Nova, o jogador que estava no Toulouse, da França, contou que rejeitou ofertas de clubes da Europa e Ásia, e teve uma "premonição" antes de fechar com a equipe baiana.



"Foi um momento difícil, os meus empresários e a minha família sabem o que eu passei. Eu tive muitas opções boas, o Besiktas [da Turquia], Arábia Saudita, Abu Dhabi [Emirados Árabes], até do Al Jazeera. Mas o que foi importante foi que o pessoal do Bahia me ligou e explicou o projeto”, iniciou ele.

"Uma outra coisa que eu não contei para ninguém, apenas a minha família sabe, é que uns três dias antes de ter a situação com o Bahia eu sonhei que estava assinando com um time que tinha listrado, mas não sabia qual time era. Foi algo muito marcante, eu estava em dúvida se ia para o Besiktas ou Arábia Saudita, mas Deus deu o sinal e dias depois apareceu o Bahia. Na hora a gente fechou”, completou.

Originalmente, Rafael Ratão atua pelos lados do campo. Foi assim que ele se destacou no futebol francês. Mas o atacante diz que pode fazer outras funções, inclusive a de centroavante, posição carente no Esquadrão, já que Everaldo e Vinicius Mingotti não conseguiram empolgar. ´

"Eu jogo de ponta esquerda, mas faço as três funções, como centroavante e ponta direita também, não tenho problema. Eu vou estar à disposição do treinador na posição que ele precisar, seja nas pontas ou de 9", explicou.

O acerto com o Bahia marca o retorno de Rafael Ratão ao Brasil após cinco anos no futebol europeu. No período, ele passou pela Ucrânia, Eslovênia e França. Pelo Toulouse, o atacante conquistou o acesso da segunda para a primeira divisão, e na última temporada levantou o título da Copa da França.

"Eu saí muito cedo do Brasil, foi uma decisão minha, junto com os meus empresários. Uma mudança que eu achei que seria importante para mim, para a minha carreira, e foi muito bom. Fiquei cinco anos na Europa, ganhei títulos importantes, o último no Toulouse”, contou ele.

“Esse retorno ao Brasil foi com o objetivo de buscar coisas novas, jogar no Brasil, sei como é a pressão no Bahia. Quero fazer um algo a mais. Sei do momento que o Bahia está vivendo, mas quero dar o meu máximo para ajudar o Bahia”, projetou.

O tricolor conta com os gols e assistências do atacante para subir na tabela de classificação do Brasileirão. Atualmente o Bahia tem 14 pontos e é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento. Neste domingo (30), o time encara o São Paulo, no Morumbi. Ratão está regularizado e pode fazer a estreia.

ORIGEM DO APELIDO

Durante a entrevista, Rafael Ratão foi perguntado sobre a origem do apelido. Ele contou que o nome surgiu após uma brincadeira quando ainda era jogador da base do São Paulo.