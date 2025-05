CMAPEONATO ESPANHOL

Rayo Vallecano x Mallorca: onde assistir, horário e prováveis escalações

Válida pela última rodada do Campeonato Espanhol, a partida será disputada no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, às 16h

Rayo Vallecano e Mallorca se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida será disputada no Estádio de Vallecas, em Madri.>

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+. >

Como chega o Rayo Vallecano

Com 51 pontos e na 8ª colocação, o Rayo ainda sonha com uma vaga em torneios continentais. A equipe dirigida por Iñigo Pérez vem embalada pela vitória fora de casa contra o Celta de Vigo, por 2 a 1. Jogando em seus domínios, o time de Madri quer fechar a temporada com festa diante da torcida. >