GINÁSTICA

Rebeca Andrade vai a 2 finais no Troféu Brasil, última competição antes dos Jogos de Paris-2024

Campeã olímpica, Rebeca Andrade avançou a duas finais na noite desta sexta-feira nas eliminatórias do Troféu Brasil de ginástica artística, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. É a última competição da seleção brasileira antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Rebeca competiu apenas nas barras assimétricas e na trave. A ginasta costuma se poupar do salto e do solo em competições nacionais, e foi isso que aconteceu no Troféu Brasil.

Rebeca estreou na competição nas assimétricas, em que obteve uma nota final de 14.800, a melhor das eliminatórias. Na sequência vieram Jade Barbosa, que fez 13.567, e Lorrane Oliveira, com 13 367. Na trave, Rebeca teve nota total de 13.767 e ficou atrás de Flávia Saraiva, com 13.767.

As finais do Troféu Brasil acontecem neste domingo, a partir das 9h30. "O sistema de disputa do Troféu Brasil foi todo pensado tendo a Olimpíada em mente", afirmou Hilton Dichelli Júnior, coordenador da seleção brasileira masculina. "Será a primeira competição oficial no Brasil com aparelhagem da marca Gymnova, a mesma a ser utilizada em Paris. Procuramos reproduzir no Rio algo que os ginastas terão nos Jogos Olímpicos, de forma a proporcionar algum nível de adaptação."