SALVADOR

Reconhecimento facial deve alcançar totalidade nos estádios em 2025, diz tenente-coronel

Informação foi confirmada pelo comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), Francisco Menezes

De acordo com o tenente-coronel Francisco Menezes, comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), os sistemas da Fonte Nova e do Barradão foram 90% implementados. O objetivo é alcançar os 100% nesses estádios e instaurar totalmente a tecnologia em Pituaçu.

O sistema de reconhecimento facial facilita o acesso dos torcedores nos estádios, mas também tem o objetivo de reconhecer que estão com mandados de prisão em aberto, que estão proibidas de entrar em estádios de futebol e desaparecidos. “Reunimos o Poder Judiciário, o Ministério Público, os dirigentes, todos os atores envolvidos no futebol baiano. Nós vamos, a partir deste ano, (alinha) a questão do reconhecimento facial, do trabalho do Bepe e a aproximação com as torcidas”, disse o tenente-coronel Menezes,