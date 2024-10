TECNOLOGIA NOS ESTÁDIOS

Fonte Nova e Barradão aceleram implementação dos sistemas de reconhecimento facial

A novidade foi anunciada para cumprir determinação prevista na nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 14:55

Arena Fonte Nova e Barradão aceleram implementação de reconhecimento facial Crédito: Divulgação; Victor Ferreira/EC Vitória

Camisa no peito, ingresso comprado e catraca deixada para trás. Essa é a rotina de quem vai ao estádio para assistir a um jogo de futebol em Salvador. No entanto, o ritual do torcedor baiano vai ganhar mais uma etapa: o reconhecimento facial. A novidade foi anunciada pela dupla Ba-Vi nos últimos dois dias para a Arena Fonte Nova e o Barradão.

A implantação do sistema faz parte de um planejamento que segue a nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023, onde estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas obrigatoriamente deverão ter acesso por biometria até junho de 2025. De acordo com o artigo 151, “é direito do espectador a implementação de planos de ação referentes a segurança, a transporte e a contingências durante a realização de eventos esportivos com público superior a 20.000 (vinte mil) pessoas”.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (23), a direção da Arena Fonte Nova apresentou o cronograma do sistema de reconhecimento facial do estádio. As placas de identificação ficarão anexadas às catracas nas 20 entradas do estádio e terão o objetivo de acelerar a entrada dos torcedores e prevenir fraudes.

O início da implantação será com a partida Bahia x Palmeiras, no dia 20 novembro, somente para o setor dos camarotes. Além dele, o setor visitante, cadeira sudeste e oeste superior estão previstos para receberem a tecnologia ainda em 2024. As demais áreas vão aderir ao movimento ao longo do primeiro semestre de 2025.

Além da mudança na infraestrutura, a tecnologia causa impacto direto nos sócio-torcedores. De acordo com o fundador da Bepass - empresa responsável pelo sistema na Fonte Nova -, Ricardo Cadar, o uso da carteirinha de sócio deve ser abolido com a implementação total do sistema. Assim, a partir do segundo semestre do próximo ano, a entrada nos estádios para jogos de futebol deve acontecer somente com a biometria facial.

Segurança

O Superintendente de Gestão Tecnológica e Organizacional da Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA) Frederico Medeiros esteve presente durante a coletiva e comentou sobre a integração do estádio com o sistema de reconhecimento da corporação.

Em um primeiro momento, os sistemas vão atuar de formas separadas, com a SSP utilizando câmeras próprias no entorno do estádio. Em outra ocasião, ainda sem data definida, os dois sistemas estarão totalmente integrados para identificar pessoas com mandados de prisão, desaparecidos ou torcedores que não possam comparecer ao estádio por outros motivos. Autores de racismo também podem ser identificados.

Vale lembrar que, em setembro deste ano, a tecnologia foi responsável pela prisão de um torcedor do Bahia antes da partida contra o Atlético-MG. Na ocasião, o homem foragido por homicídio tentava entrar na Arena Fonte Nova, quando foi identificado. A tecnologia alertou o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), e Guarnições da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Barbalho), que localizaram o suspeito e o impediram de acessar o estádio. Os documentos do procurado foram checados, e ele foi enviado à Polinter, onde teve o mandado de prisão cumprido.

As definições sobre a nova tecnologia são voltadas para jogos de futebol e tem como um dos objetivos a Copa do Mundo Feminina em 2027. No entanto, shows e outros eventos realizados na praça esportiva podem contar com o sistema, mediante pedido das produções de cada evento.

Implementação no Barradão

No Barradão, a implantação começou em agosto deste ano, de forma gradual. O uso da tecnologia foi aderido somente para o setor das cadeiras, em um primeiro momento. Nesta terça-feira (22), no entanto, o Vitória anunciou a expansão do sistema para arquibancadas e setor visitante.

A mudança na entrada para as arquibancadas ocorre neste sábado (26), na partida contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a expansão para os visitantes está prevista para 2025.

Em contato com o Vitória, o clube informou que ainda não há integração do estádio com o sistema da Secretaria de Segurança Pública (SSP). No entanto, o clube afirmou ter interesse na integração e que conversas estão em andamento. A SSP foi procurada, mas não retornou até o fechamento da reportagem.

Como se cadastrar

Tanto no Barradão quanto na Arena Fonte Nova, para realizar a compra de ingressos com reconhecimento facial, bem como a entrada no estádio, é necessário cadastrar foto no aplicativo relacionado a cada estádio. O processo de cadastro só será preciso ao fazer a primeira compra. No dia dos jogos, basta se posicionar em frente a uma das catracas do setor com equipamento em operação para ter acesso ao estádio.