SEGURANÇA

Vitória expande sistema de reconhecimento facial no Barradão para as arquibancadas

A mudança tem início marcado para este sábado (26), quando o Leão enfrenta o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 14:19

Barradão, estádio do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória anunciou nesta terça-feira (22) que o sistema de reconhecimento facial no Barradão vai se expandir para as arquibancadas do estádio. A mudança inicia neste sábado (26), quando o Leão enfrenta o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde agosto, o equipamento é utilizado de maneira gradativa no estádio. Inicialmente, o sistema foi adotado para o público das cadeiras, e agora será ampliado para as arquibancadas e o setor de visitantes. Além de acelerar a entrada dos torcedores, o sistema reduz filas e previne fraudes.

Para realizar a compra de ingressos com reconhecimento facial, bem como a entrada no estádio, é necessário cadastrar foto no aplicativo do Vitória. Dentro do aplicativo, o usuário precisa ir à opção “perfil” e clicar em check-in.

Após isso, o torcedor deve acessar a opção "garanta seu ingresso", "realizar check-in" e, depois, em "cadastrar facial". Ao ser redirecionado, vá em "começar" para cadastrar a sua foto. Antes de fazer selfie, escolha um local de boa iluminação e não use boné, chapéu, óculos ou máscara.