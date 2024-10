FUTEBOL

'Fortes mentalmente': Carpini destaca postura do Vitória em jogo difícil contra o Bragantino

Vitória venceu Bragantino por 1 a 0 e saiu do Z-4 neste sábado (19)

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 19:27

Carpini elogiou a força do grupo em jogo truncado contra o Bragantino Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Após o Vitória derrotar o Bragantino e deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão na tarde deste sábado (19), Thiago Carpini comemorou e destacou a postura da sua equipe em coletiva de imprensa no Barradão. Ao conversar com a imprensa, o técnico reconheceu que o desempenho do grupo não foi como esperado, mas ressaltou que, na briga contra o rebaixamento, é importante vencer jogos duros como foi o confronto contra o time paulista.

"Não foi uma das nossas melhores apresentações, mas a gente conseguiu vencer uma forte equipe, um concorrente direto, assim como foi o Juventude. Há todo um contexto emocional, psicológico que que ser levado em consideração nesses jogos. Porém, estou muito satisfeito, principalmente pelo compromisso que os atletas têm mostrado pelo dia a dia, pela semana. Estamos fortes mentalmente", destacou Carpini.

O treinador deu ênfase ainda à força do Vitória dentro de casa, bem como o poder da torcida que apoio o jogo inteiro, mesmo com o jogo truncado. O Vitória foi a campo com Jean Mota como novidade no time titular, o que rendeu críticas da torcida, que queria um time com mais velocidade. Carpini justificou que quis guardar os homens de ponta para o segundo tempo, onde conseguiu vencer o jogo.

"Na série A, se você jogar muito de peito aberto, ainda mais na situação que a gente se encontra, é diferente o pouco de outras divisões, que eu também vim dessas divisões. Os adversários não precisam de duas chances, uma só. Nesses casos, talvez, a sua ânsia de ganhar pode te levar à derrota. Então, a gente precisa ter um pouco mais de controle e equilíbrio", falou ele, pedindo paciência com suas decisões.

Apesar de ganhar o jogo, o Vitória perdeu Wagner Leonardo, capitão e destaque do time, para a partida contra o Fluminense no próximo sábado (26), no Barradão, às 16h30. Carpini lamentou a perda, mas deu destaque ao grupo, destacando que confia em quem vai substituir o zagueiro. O treinador disse, inclusive, que a comissão já trabalha com o planejamento para vencer o tricolor carioca.

"A gente já está pensando no tamanho do adversário que nós temos aqui no sábado que é o Fluminense, e a partida de hoje já ficou para trás. Eu acho que os jogadores têm que desfrutar desse momento hoje. Vencer é muito difícil, então tem que se valorizar a vitória, mas, na mesma proporção, pés no chão. Já estamos entando encontrar as melhores alternativas para a gente poder fazer um bom jogo e buscar mais uma vitória dentro de casa", completou o técnico.