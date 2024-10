FUTEBOL

Vitória supera Bragantino em jogo duro e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Leão fez jogo pouco criativo, mas lutou e garantiu três pontos com gol de Everaldo

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 18:03

Jogo do Vitória neste sábado (19) Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória conseguiu um resultado fundamental para a briga pela permanência na elite do Brasileirão na tarde deste sábado (19), no Barradão. O Rubro-Negro venceu o Bragantino por 1 a 0 dentro dos seus domínios, ultrapassou Corinthians e Athletico-PR e deixou a zona de rebaixamento, chegando a 16º colocação do campeonato. O time baiano precisou superar um jogo complicado e sem tantas chances de gol para ver Everaldo, que saiu do banco, marcar o gol da Vitória aos 33 minutos do segundo tempo.

Além de fazer o Leão deixar o Z-4, o resultado dá moral para o time que iniciou uma sequência de confrontos diretos contra equipes que brigam ponto a ponto para conseguir ficar na primeira divisão para o ano de 2025. A partida marcou também as pazes de Everaldo com as redes, já que o atacante não marcava desde o mês de julho, quando anotou um gol na derrota para o Flamengo pelo primeiro turno do campeonato.

Na 31° rodada, Vitória vai voltar ao Barradão diante de sua torcida para encarar o Fluminense no próximo sábado (26), às 16h30. No mesmo dia, o Bragantino encara o Botafogo, líder do campeonato, para tentar se recuperar. Após o Fluminense, o Leão vai encarar Athletico-PR, Corinthians e Criciúma, todos ainda com chances de rebaixamento, em sequência.

O jogo

Precisando dos três pontos, o Vitória foi a campo com uma escalação mais ofensiva e com Jean Mota como novidade no time titular. Ciente do caráter decisivo da partida, a torcida do Rubro-Negro fez o Barradão ferver no início da partida. Dentro das quatro linhas, entretanto, o time baiano teve dificuldade em superar a marcação bem postada do Bragantino. Enquanto tentava investidas pelo meio campo com Matheuzinho e Jean Mota, o Leão sofria com a força física dos defensores do time paulista.

Matheuzinho, o mais criativo do Vitória na partida, tentava pelo meio e também pela esquerda. No entanto, mesmo quando o camisa 30 conseguia gerar boas oportunidades, não conseguia encontrar os companheiros em boas condições para receber a bola. Com o Leão em dificuldades, a primeira chance clara foi do Massa Bruta aos 32 minutos do primeiro tempo. Após confusão na área do Vitória, a bola sobrou para Eduardo na pequena área. O zagueiro finalizou, mas Lucas Esteves salvou o Vitória em cima da linha.

O cenário se manteve ao longo dos 45 minutos iniciais e, para a angústia do torcedor do Vitória, o time baiano saiu do primeiro tempo sem criar sequer uma chance clara de gol. Na volta para o segundo tempo, nos primeiros segundos, o temor do torcedor no Barradão aumentou. Em jogada de ataque do Massa Bruta pelo lado direito, a bola foi lançada na área e Ivan Cavaleiro deu um lindo voleio e a bola passou do lado direito do gol de Lucas Arcanjo, assustando os torcedores do Vitória.

Sem criatividade com a bola no chão, o Vitória passou a alçar a bola na área para tentar encontrar o caminho das redes. Aos 13 minutos do segundo tempo, enfim, o Leão teve a sua primeira chance clara de gol. Depois de cobrança de escanteio de Matheuzinho, a bola sobrou dentro da área para Carlos Eduardo que, sozinho, bateu forte, mas viu o goleiro Lucão defender o que poderia ser a bola do primeiro gol do Rubro-Negro.

Com o Vitória crescendo em campo depois da chance, Carpini resolveu promover uma entrada tripla no jogo. Entraram, aos 18 minutos, Machado, Willian Oliveira e Zé Hugo para dar fôlego novo ao time. Com mais jogadores ofensivos em campo, o Leão começou a empurrar o Massa Bruta no campo de defesa. O time paulista, por sua vez, estacionou um ônibus cheio de jogadores na frente área para evitar o gol do Rubro-Negro.

Aos 33 minutos, a pressão imposta pelo Vitória fez nascer o gol que abriu o placar. Pelo lado direito, Zé Hugo e Carlos Eduardo brigaram pela bola com a zaga do Bragantino. Na sobra, Carlos Eduardo ficou com a posse, avançou até a entrada da área e cruzou, na medida, para Everaldo empurrar para as redes e fazer o Barradão explodir.

Após o gol, o Vitória diminuiu a pressão, mas ficou longe de recuar em campo e sofrer com ataques do Bragantino. Pelo contrário, com paciência, o Leão sondou a área de ataque por diversas vezes para ampliar o placar.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Bragantino - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Willian Oliveira), Ryller (Machado) e Jean Mota (Everaldo); Matheuzinho, Mosquito (Carlos Eduardo) e Janderson (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

Bragantino: Lucão, André Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista (Arthur Souza) e Lincoln (Ramires); Vitinho, Mosquera (Juninho Capixaba) e Ivan Cavaleiro. Técnico: Pedro Caixinha.

Local: Barradão

Gol: Everaldo, aos 33 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Wagner Leonardo, Néris e Thiago Carpini pelo Vitória; Jadsom pelo Bragantino;

Arbitragem: Denis Ribeiro da Silva Serafim (AL), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luís Filipe Gonçalves Correa (PB);