SÉRIE A

Dando início a sequência de confrontos diretos, Vitória encara Red Bull Bragantino com urgência de ganhar

Confronto contra os paulistanos ocorre neste sábado (19), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 05:00

Vitória recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (19), no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A torcida do Vitória atendeu ao chamado do Leão e compareceu ao treino aberto para apoiar o time antes de mais uma decisão. Quem foi ao Barradão na sexta-feira (18) cantou, pulou e não deixou o clima esfriar. A festa nas arquibancadas deve se repetir neste sábado (19), quando o rubro-negro enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida contra os paulistas vai ser a primeira de uma sequência de confrontos diretos que devem definir a situação do clube baiano na competição. Além do Massa Bruta, o Vitória vai encarar o Fluminense, Athletico-PR, Corinthians e Criciúma, todos ainda com chances de rebaixamento.

O Leão, aliás, pode terminar a rodada fora do Z4. Com 29 pontos, tem três a mais que o Corinthians, o primeiro acima da zona da degola. O Timão, porém, jogou na quinta-feira - derrotou o Athletico-PR por 5x2. Assim, se ganhar do Bragantino, a equipe vermelha e preta igualaria o Alvinegro em pontos, mas levaria vantagem no número de vitórias e assumiria a 16ª colocação.

Para o jogo decisivo, o treinador Thiago Carpini conta com o retorno de Machado, que estava suspenso no último compromisso. Em contrapartida, o comandante não terá o artilheiro Alerrandro, já que o centroavante pertence ao adversário e só poderia entrar em campo mediante o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão. A diretoria do Vitória tentou chegar a um acordo com o Bragantino para comprar o jogador ou estender o contrato de empréstimo sem a cláusula, mas não conseguiu avançar nas negociações.

Para a vaga do atacante, Janderson deve aparecer como o substituto. Em entrevista coletiva, o próprio atacante entregou que foi o escolhido de Carpini para iniciar o embate deste fim de semana. “Estou trabalhando bastante e feliz que eu vou ser titular. Vou entrar bastante focado para buscar meu objetivo, que é fazer mais gols. Estou treinando bastante para isso acontecer naturalmente na sequência de jogos. É natural isso [jejum de gols]. Eu vou entrar bastante focado para ajudar o Vitória e, se Deus quiser, eu vou fazer gol sim”, adiantou.

No treino de sexta-feira, Carpini montou o time do Vitória com três zagueiros. Além disso, o treinador apostou em Carlos Eduardo como ala pela direita, enquanto Willian Oliveira, Machado e Matheuzinho formaram trio no meio. Já Luan ficou fora da escalação do técnico na atividade.

Adversário em baixa

Do outro lado, o treinador português Pedro Caixinha vai ter uma série de desfalques para o embate em Salvador. O atacante Eduardo Sasha recebeu o terceiro cartão amarelo e não viajou para a capital baiana. Também suspensos, o goleiro Cleiton e o zagueiro Lucas Cunha continuaram em Bragança Paulista.

Se as ausências podem gerar dores de cabeça para o comandante rival, Caixinha também conta com as voltas do meia Jhon Jhon e dos pontas Vitinho e Mosquera.

Porém, a maior preocupação dos paulistas é a péssima campanha no returno do Brasileirão. Enquanto o Vitória ocupa o posto de 10º time com mais pontos somados na segunda metade da Série A, com 14, o Red Bull Bragantino tem a segunda pior campanha no mesmo recorte, superando apenas o Athletico-PR. Em 10 jogos realizados, o Massa Bruta conquistou apenas oito pontos, com uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.