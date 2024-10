NOVIDADE

Vitória se reapresenta para jogo contra o Fluminense com retorno de Willean Lepo

Em contrapartida, o Leão não vai poder contar com o capitão Wagner Leonardo, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 13:56

Lateral Willean Lepo pode aparecer na lista de relacionados contra o Fluminense após se recuperar de lesão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após repouso, o elenco do Vitória se apresentou na manhã desta terça-feira (22) no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar a preparação visando o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo sábado (26), às 16h30. Além da volta do artilheiro Alerrandro, o técnico Thiago Carpini pode contar com o retorno de outros atletas.

Recuperado da pubalgia, o lateral Willean Lepo participou das atividades e pode ser relacionado novamente na próxima rodada. Já Patric Calmon fez trabalhos em separado na academia e depois correu em torno dos campos. Também liberado pelo departamento médico, o atacante Lawan seguiu na transição. O jogador se recuperou do edema na panturrilha.

Em contrapartida, o técnico Thiago Carpini não terá o zagueiro Wagner Leonardo. O capitão estava pendurado com dois cartões desde a 14ª rodada, realizada no dia 4 de julho, e na 30ª foi advertido com o terceiro cartão amarelo. Wagner foi titular em 29 dos 30 jogos disputados.

As atividades nesta terça pela manhã foram realizadas sob sol forte. Primeiro, os jogadores participaram de um treino de força na academia de musculação. No campo dois do CT, fizeram intervalado sob comando do preparador físico Caio Gilli. Os treinos técnicos foram ministrados pelo técnico Carpini e sua comissão. Num primeiro momento, trabalho em espaço reduzido com objetivo de treinar manutenção de posse de bola e marcação.