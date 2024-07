CAUSOU POLÊMICA

Após reclamações, SAF, Associação e torcida discutirão novo plano de sócios do Bahia

Cobrança de 15% no check-in não foi bem recebida pela torcida tricolor

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 16:29

Torcida do Bahia protestou após fim da modalidade acesso garantido Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Anunciadas na última semana, as mudanças no plano de sócios do Bahia serão discutidas entre os representantes da SAF, a diretoria da associação do tricolor e torcedores do clube. A medida foi comunicada pelo Bahia Associação, nesta terça-feira (30).

De acordo com a Associação, que é presidida pelo ex-jogador Emerson Ferretti e possui 10% das ações da SAF do Bahia, após a divulgação das mudanças nas modalidades com acesso garantido, o grupo solicitou uma reunião com representantes da SAF. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (29) e ficou definido que uma nova reunião será realizada na quinta-feira (1º) para debater o tema. Representantes da torcida também estarão presentes.

"Na ocasião, as partes — ECB e Bahia SAF — chegaram ao entendimento de que há necessidade de ampliação do diálogo sobre o tema tratado. Assim, uma nova reunião foi marcada para esta quinta-feira (1º), quando, além das respectivas Diretorias, estarão presentes representantes da torcida e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do ECB", diz trecho da nota.

Na última sexta-feira (26), o Bahia anunciou mudanças no plano de sócios. A alteração que causou maior polêmica foi a implantação de um check-in pago. De acordo com o clube, com exceção do do lounge, os torcedores que possuem a modalidade acesso garantido terão que fazer um check-in para confirmar a presença em cada jogo. O processo custará 15% do valor do ingresso do respectivo setor, o que aumentará o custo pago pelos sócios.

O clube também acabou a modalidade de acesso garantido, já que com as alterações, o sócio pagará a mensalidade para reservar 85% do ingresso, enquanto os outros 15% serão cobrados durante o check-in. As novidades incluem também a mudança no nome do plano de sócios e o aumento de R$ 5 em cada categoria e R$ 100 no setor lounge. A previsão é de que as medidas entrem em vigor a partir de setembro.

Nas redes sociais, a torcida do Bahia manifestou a sua insatisfação. O Esquadrão havia comunicado que nesta terça-feira daria mais detalhes sobre as alterações, mas após a discussão com a Associação, o clube declinou da ideia.

Confira a nota divulgada pelo Bahia Associação

O Esporte Clube Bahia — Associação (ECB) vem a público informar que tem acompanhado atentamente a repercussão das mudanças no programa ‘Sócio Esquadrão’ divulgadas pelo Esporte Clube Bahia S.A.F. (Bahia SAF) na sexta-feira passada (26).

Nesse sentido, assim como em outras situações em que julgou necessário, o ECB, por meio de sua Diretoria Executiva, solicitou uma reunião com a Diretoria do Bahia SAF, tendo sido rapidamente atendido e ouvido na última segunda-feira (29).

Na ocasião, as partes — ECB e Bahia SAF — chegaram ao entendimento de que há necessidade de ampliação do diálogo sobre o tema tratado. Assim, uma nova reunião foi marcada para esta quinta-feira (1º), quando, além das respectivas Diretorias, estarão presentes representantes da torcida e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do ECB.

Por fim, o ECB destaca a comunicação ativa e constante estabelecida com o Bahia SAF desde o momento da assinatura do contrato entre as partes, ao passo que reitera seu compromisso com a salvaguarda de todo o patrimônio imaterial do Clube, cujo bem mais valioso é sua torcida.