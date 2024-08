NOVA FASE

Bahia confirma fim do plano de sócios com acesso garantido; veja mudanças

Tricolor estabeleceu data para o início do check-in pago

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 17:45

Sócios do antigo plano com acesso garantido terão que seguir novas regras Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de anunciar mudanças no atual plano de sócios, o Bahia confirmou oficialmente o fim da modalidade com acesso garantido, que dá ao torcedor a entrada em todos os jogos do clube como mandante. Através de e-mail enviado aos associados nesta quinta-feira (15), o Esquadrão informou que as alterações começarão a valer a partir do dia 15 de setembro.

O novo programa de sócios, chamado de Plano Sócio Esquadrão, garantirá ao torcedor a reserva do ingresso para os jogos do clube na Fonte Nova. Para confirmar o acesso ao estádio, será necessário a realização de um check-in pago de forma regressiva durante o mês.

No primeiro jogo, o check-in custará 15% do valor do ingresso do setor. Na segunda partida, a cobrança será 10% do valor do ingresso do setor. Do terceiro duelo em diante, o check-in custará 5% do valor do ingresso.

A exceção é o setor Lounge Premium, que terá o check-in gratuito. Ainda de acordo com o Bahia, no novo plano Bermuda e Camiseta - que terá regras específicas para a contratação -, o sócio pagará 5% do valor do ingresso do setor durante o check-in independentemente da quantidade de jogos.

Através de e-mail aos sócios, Bahia oficializou o fim do acesso garantido Crédito: Reprodução

O Bahia informou também que iniciará o processo de "cadastramento e identificação biométrica que o Clube está obrigado a estabelecer, a partir do ano de 2025, por ordem legal".

As mudanças já haviam sido anunciadas pelo tricolor nas redes sociais e causaram críticas da torcida. O Bahia associação, presidido por Emerson Ferretti, chegou a se reunir com a SAF para debater o assunto, mas as alterações foram mantidas.