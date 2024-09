RECONHECIMENTO FACIAL

Reconhecido por câmeras, foragido é preso ao tentar assistir jogo do Bahia na Fonte Nova

Ele era procurado por homicídio e foi identificado ao tentar entrar no estádio

Um foragido por homicídio foi identificado na Arena Fonte Nova antes do jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, na tarde do domingo (15). O suspeito, com mandado de prisão em aberto, foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP).