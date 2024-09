TECNOLOGIA

Vaquejada de Serrinha usa sistema de reconhecimento facial em busca de foragidos

Evento conta com cinco câmeras da SSP para ajudar a identificar procurados

A Vaquejada de Serrinha está usando o sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) nos cinco portais de entrada do Parque de Vaquejada Maria do Carmo. O evento, que acontece entre 4 e 8 de setembro, usa cinco câmeras da tecnologia.

A ferramenta da SSP tem o suporte da Plataforma de Observação Elevada (POE), responsável por registrar imagens de todo o ocorrido, e alertar caso foragidos da Justiça sejam identificados. Para serem percebidos pelo sistema, os criminosos precisam estar cadastrados no Banco Nacional de Mandados de Prisões.

A Vaquejada, evento anual que acontece desde 1967, quando pela primeira vez vaqueiros da cidade se reuniram em uma confraternização, conta com a tecnologia de forma inédita. Com isso, a segurança do evento fica reforçada, e a ocasião colabora para a apreensão de procurados.