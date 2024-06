SSP usa sistema de reconhecimento facil no Arraiá do Licuri, em Serrolândia

O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) está sendo usado durante os três dias do Arraiá do Licuri, em Serrolândia, interior da Bahia. A festividade termina na noite deste domingo (9).

A tecnologia é usada para monitorar a presença de foragidos da Justiça. No evento, as câmeras ficam distribuídas em plataformas elevadas que são monitoradas por equipes das Superintendência de Telecomunicações.

As câmeras registram os rostos das pessoas que circulam e comparam com informações disponíveis no Banco Nacional de Mandados de Prisão, em busca dos foragidos.