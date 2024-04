NA FONTE NOVA

Renato Gaúcho retira jogadores do banco e Bahia tira onda: ‘Calma, calabreso’

O triunfo do Bahia sobre o Grêmio, por 1x0, na noite deste sábado (27), terminou com uma cena no mínimo curiosa na Fonte Nova. Irritado após o atacante Diego Costa ser expulso no banco de reservas após ofender o quarto árbitro, o técnico Renato Gaúcho se retirou da beira do campo antes do fim da partida e ordenou que todos os jogadores que estavam no banco fossem para o vestiário, deixando apenas os 11 atletas no campo.