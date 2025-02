VEJA COMO ASSISTIR

Rival do Bahia na Libertadores, The Strongest fará transmissão ao vivo de amistoso

Clube boliviano enfrentará o Real Tomayapo nesta quarta-feira (5)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:13

The Strongest está em fase de pré-temporada antes de enfrentar o Bahia Crédito: Divulgação/The Strongest

Primeiro adversário do Bahia na Libertadores, o The Strongest está em fase de pré-temporada e transmitirá ao vivo um dos seus amistosos de preparação. Nesta quarta-feira (5), o time boliviano enfrentará o Real Tomayapo, às 18h (horário de Brasília). O confronto será exibido através do Facebook do clube. >

Será a terceira partida do The Strongest na pré-temporada. Até aqui, a equipe conseguiu duas vitórias: 4x1 sobre o Blooming e 4x0 diante do Aurora. Os dois jogos foram disputados no estádio Hernando Siles, que também será palco do duelo contra o Bahia. >

O The Strongest passou por uma reformulação no elenco e conta com dois brasileiros. O zagueiro Castro, que estava na Ponte Preta e já defendeu o Unirb, foi anunciado nos últimos dias. O outro é o técnico Antônio Carlos Zago, que na Bolívia também já treinou o Bolívar, clube parceiro do grupo City, e a seleção boliviana. >