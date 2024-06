LAMENTÁVEL

Roberto Baggio é assaltado e agredido em casa durante Espanha x Itália

O ex-atacante Roberto Baggio, de 57 anos, teve a casa assaltada na quinta-feira enquanto assistia ao clássico Espanha x Itália, pela fase de grupos da Eurocopa, com a família. O italiano levou uma coronhada na cabeça de um dos invasores ao tentar impedir o roubo e acabou ferido.

A mansão fica em Vicenza, na Itália, e cinco assaltantes participaram da ação. O ex-jogador e a família foram trancados em um dos quartos do local para que o grupo concretizasse o assalto, de acordo com os relatos. As informações são da imprensa italiana.