LESÃO

Rodri está fora da temporada do Manchester City, confirma Pep Guardiola

O jogador se lesionou na partida contra o Arsenal pela Premier League

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 14:50

Rodri sofreu lesão de ligamento no joelho direito Crédito: Manchester City/Divulgação

Rodri, jogador do Manchester City, está fora dos campos pelo resto da temporada 24/25 por causa de uma lesão no ligamento do joelho direito. O acidente aconteceu no último domingo (22), em um jogo contra o clube inglês Arsenal, pela Premier League.

No primeiro tempo, em um embate com o volante Partey, do Arsenal, durante um escanteio, Rodri se machucou e saiu mancando. A lesão foi confirmada na última quarta-feira (25), pelo Manchester City.

Após realizar uma cirurgia nesta sexta-feira (27) com o mesmo médico que operou os jogadores do Real Madrid Thibaut Courtois e Éder Militão, o jogador espanhol teve a confirmação de seu afastamento, anunciado pelo técnico Pep Guardiola na coletiva de imprensa do City.

“Na próxima temporada, ele estará aqui. Essa temporada acabou. Infelizmente, foi o pior. Ele vai se recuperar passo a passo e seguir em frente”, afirmou Guardiola.

Ainda na coletiva, jornalistas questionaram sobre a vaga do titular, que precisará ser preenchida. Segundo Pep, os maiores nomes são Rico Lewis ou Mateo Kovacic, jogadores do Manchester City adaptados à posição de Rodri, que joga como volante.

Além deles, são também jogadores do City que podem atuar como volantes Gundogan, John Stones e Manu Akanji.