Manchester City confirma lesão de ligamento no joelho de Rodri e evita dar prazo para volta

Previsão inicial, porém, é de que meia não atue mais nesta temporada

Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 14:10

Rodri sofreu lesão de ligamento no joelho direito Crédito: Manchester City/Divulgação

O Manchester City confirmou, nesta quarta-feira (25), que o meia Rodri sofreu uma lesão de ligamento no joelho direito no duelo com o Arsenal, em clássico realizado neste domingo (22), e que terminou empatado em 2x2. Na partida, válida pelo Campeonato Inglês, o jogador precisou ser substituído no primeiro tempo.

No comunicado, o atual tetracampeão inglês informou que o atleta será submetido a novos exames e não estabeleceu um prazo para o seu retorno. No entanto, a previsão é de que Rodri não atue mais nesta temporada.

"O Manchester City confirma que Rodri sofreu uma lesão de ligamento em seu joelho direito. A avaliação continua em andamento para determinar a extensão total da lesão e o prognóstico esperado", escreveu o clube.

Rodri viajou para a Espanha na segunda-feira para buscar uma consulta especializada sobre o problema. O jogador espanhol está entre os favoritos para ganhar o prêmio Bola de Ouro.

No lance que originou a contusão, o meia caiu no chão após se chocar com Thomas Partey, do Arsenal. Ele estava começando um jogo pela segunda vez nesta temporada após receber uma pausa prolongada do City após a Eurocopa, torneio que ele conquistou com a seleção da Espanha, em julho.

O técnico do City, Pep Guardiola, disse na terça-feira que já esperava ficar sem Rodri por "um longo tempo". O treinador, que classifica seu atleta como o "melhor meio-campista do mundo", descreveu a sua perda como "insubstituível".