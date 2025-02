VEJA VÍDEO

Rolou a festa! Grupo coreano faz homenagem aos 40 anos do axé no Barradão

"Vitória é um dos clubes mais antigos do Brasil e palco de inúmeros momentos lendário", celebrou Rapercussion, que participará do Carnaval

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 11:51

Rapercussion Crédito: Divulgação

O grupo de percussão sul-coreano Rapercussion, que viralizou nas redes sociais ao tocar a música "Faraó", do Olodum e Margareth Menezes, está animando o Carnaval de Salvador. Nesta sexta-feira, o grupo se apresenta na Pipoca do Saulo, no Circuito Osmar (Campo Grande), após ser convidado por Saulo Fernandes. Ontem, eles deram uma palhinha direto do estádio do Vitória.>

"Desta vez, visitamos o Estádio Manoel Barradas (Barradão), a casa do Esporte Clube Vitória, um clube de futebol com 125 anos de história! O Vitória é um dos clubes mais antigos do Brasil e palco de inúmeros momentos lendários. Fizemos um cover de Festa, de Ivete Sangalo. Quando o futebol e o samba se encontram, todos se tornam um só, liberando suas energias como em uma verdadeira festa! A vibração apaixonante do estádio e a música se misturam neste momento especial. Vamos curtir juntos?", postou o grupo em uma rede social. >

No estádio eles interpretaram a música "Festa", sucesso da rubro-negra Ivete Sangalo. O grupo, que já havia estado no país em 2015 para participar do programa "Caldeirão do Huck", retorna com ainda mais empolgado com a cultura baiana. >

Recto Luz, baterista do grupo, contou que a primeira vez que visitou o Brasil foi ao lado de seu irmão Zion, percussionista e grande admirador da música brasileira. "A primeira vez que vi o Carnaval na Barra foi um verdadeiro choque cultural", relembrou. Inspirados pela experiência, os sul-coreanos decidiram levar um pouco da Bahia para a Coreia do Sul, criando até um trio elétrico próprio para apresentações no país. >

Com 18 anos de história, o Rapercussion tem um repertório que inclui samba, bossa nova, pagode e até músicas autorais, como a nova faixa "Leya já disponível nas plataformas digitais. Yui Yeop, integrante do grupo, explicou que a seleção das músicas passa pelo crivo da vocalista Linda Floresta, que avalia as sugestões de acordo com suas qualidades vocais. >

Yeop também destacou o interesse dos coreanos pela música brasileira. "Quando tocamos música brasileira na Coreia, as pessoas perguntam: ‘O que é isso?’. Mas não é algo negativo. O ritmo é diferente, e as pessoas acabam dançando e gostando", comentou. Ele ressaltou ainda que artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Mendes e Tom Jobim são bem conhecidos e respeitados na Coreia.>

Coreia rubro-negra>

A ligação do Vitória com a música coreana não é nova. Uma das músicas cantadas pela torcida do Vitória viralizou na internet em 2024 e acabou usada na faixa "tape 2: Slide", do cantor sul-coreano KINO. "Chama Samu" é uma canção criada por uma das torcidas organizadas do Vitória para provocar a principal organizada do rival Bahia. O músico usa o trecho como introdução.>