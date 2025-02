CORREIO FOLIA

Grupo sul-coreano Rapercussion arrasta pipoca com Saulo na sexta de Carnaval

Os artistas viralizaram nas redes com um vídeo cantando Eva e, a partir daí, surgiu o convite para estarem na folia de Salvador

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 17:26

Grupo Rapercussion Crédito: Márcia Luz

A conexão entre Coreia do Sul e Brasil está cada vez mais forte e já chegou ao Carnaval de Salvador. Quem estiver curtindo a folia nesta sexta no Circuito Osmar (Campo Grande) poderá conferir a apresentação do Rapercussion na Pipoca do Saulo. O grupo sul-coreano foi convidado pelo baiano após viralizar nas redes com um vídeo no qual fazia um cover de Eva, um hino do Carnaval na Bahia.>

Apesar de ser a primeira vez do Rapercussion em cima de um trio na folia, os integrantes já conheciam Salvador. “A primeira vez que visitei o Brasil foi com meu irmão Zion, percussionista que já se interessava pela música brasileira”, conta o baterista Recto Luz. Segundo ele, a primeira vez que viu o Carnaval na Barra foi um verdadeiro choque cultural. A partir daí, o grupo, que já tem 18 anos de história, enfrentou o desafio de levar seu próprio trio elétrico para a Coreia do Sul.>

Com um repertório que inclui samba, bossa nova e até pagode, o grupo leva a música brasileira para diferentes públicos. “Quando tocamos música brasileira na Coreia, as pessoas perguntam: ‘O que é isso?’. Mas não é algo negativo. O ritmo é diferente e as pessoas acabam dançando e gostando”, comenta o integrante Yui Yeop. Ele também ressalta que nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sérgio Mendes e Tom Jobim são bem conhecidos e respeitados na Coreia. Qualquer artista desse porte que anuncia shows por lá tem ingressos esgotados, já que o interesse pela música brasileira é grande.>

Além dos covers, o repertório do Rapercussion também conta com músicas autorais, como a nova faixa Leya, já disponível nas plataformas digitais. Yeop explica que a seleção das músicas passa sempre pelo crivo da vocalista Linda Floresta, que aprova as sugestões de acordo com suas qualidades vocais.>

Para executar o repertório da forma mais harmoniosa possível em português, Linda conta que buscou aulas para aprimorar a pronúncia e entender melhor as letras. “No começo, não tinha um veterano para me instruir, então este ponto foi difícil para mim, mas estudei a língua e a pronúncia”, destaca ela, que, assim como outros membros do grupo, é formada em música.>

O amor dos músicos pelo Brasil e sua cultura, aliado à alegria e simpatia, tem conquistado fãs por onde passam. No esquenta para o Carnaval, já aproveitaram a temporada com visitas ao Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo, Praia do Forte e outros pontos turísticos.>

Eles ficam em Salvador até o dia 6, colecionando aventuras e histórias para contar. Quem quiser acompanhar tudo pode seguir o grupo no Instagram: @rapercussion_rpcs.>