COM QUATRO BRASILEIROS

Ronaldo Fenômeno monta seleção ideal com Pelé, Messi e CR7; veja

Ex-jogador foi desafiado por jornal inglês e elegeu seu time dos sonhos

Publicado em 13 de março de 2024 às 14:47

Ronaldo Fenômeno é bicampeão do mundo com a seleção brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Ronaldo Fenômeno foi desafiado pelo jornal britânico Daily Mail a montar seu time dos sonhos. O bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira hesitou entre alguns dos nomes citados, mas se incluiu como centroavante e escolheu mais três compatriotas para sua seleção: Cafu, Roberto Carlos e Pelé. Além disso, incluiu os astros Messi e Cristiano Ronaldo.

Para o gol, Ronaldo optou pelo histórico goleiro italiano Gianluigi Buffon, campeão da Copa de 2006 com a Itália. Os zagueiros citados pelo brasileiro também defenderam a Azzurra: Maldini e Cannavaro. Para as laterais, Fenômeno citou a dupla do penta, Cafu e Roberto Carlos.

Ronaldo preferiu escalar Pelé mais recuado, não como atacante. Os companheiros do Rei no meio de campo seriam Maradona e Zidane. Já na frente, o camisa 9 formaria o trio de ataque com Messi e Cristiano Ronaldo. Assim, ele deixou de lado outros nomes que já havia elogiado no passado, como Cruyff, Beckenbauer e Van Basten.

A seleção ideal montada pelo ex-jogador seria: Buffon, Cafu, Maldini, Cannavaro e Roberto Carlos; Zidane, Maradona e Pelé; Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo.

Dos 11 atletas citados, Fenômeno foi companheiro de cinco. Ele atuou com Cafu e Roberto Carlos na Seleção, e esteve junto de cada um também em Milan e Real Madrid, respectivamente. Além disso, jogou com o lateral-esquerdo no Corinthians. Na equipe italiana, Ronaldo foi companheiro de Maldini. Por fim, o brasileiro e Zidane fizera parte do elenco galático do time espanhol.

Na entrevista ao veículo britânico, Ronaldo também comentou sobre Jude Bellingham, um dos maiores talentos revelados no futebol inglês recentemente. Para o ex-jogador brasileiro, o camisa 5 do Real Madrid tem características que o fazem lembrar Zidane.

"Eu amo o jeito que o Bellingham joga. A maneira que ele está no Real Madrid, marcando gols em quase todas as partidas. Ele vai para cima o tempo todo", falou o brasileiro.

"Eu vi alguns jogos no Santiago Bernabéu e fiquei procurando pelo Bellingham. Ele me surpreende muito com a qualidade que tem. A velocidade com que ele corre, você pode ver que ele quer fazer gols sempre. Me lembra um pouco o Zidane, em qualidade", completou.